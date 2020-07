Mikel Arteta deckt auf : Gespräche laufen: Arsenal will Dani Ceballos fest verpflichten

Der FC Arsenal hat sich mit Real Madrid darauf verständigt, das Leihgeschäft um Dani Ceballos bis Saisonende auszuweiten. Geht es nach den Gunners, soll der Mittelfeldspieler gar dauerhaft in London bleiben.

Mikel Arteta macht kein Geheimnis daraus, gerne längerfristig mit Dani Ceballos zusammenarbeiten zu wollen. Der Trainer des FC Arsenal fand hierzu nach dem 4:0-Sieg über Norwich City deutliche Worte.

Arteta im Wortlaut: "Ich bin sehr froh darüber, wie Dani der Mannschaft weiterhelfen kann. Als ich übernahm stand er wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung, aber er versteht jetzt immer besser, was ich von ihm will. Er ist immer anspielbar und kann uns diese Kontinuität geben, die wir als Team brauchen, um Spiele wie heute zu gewinnen."

Laut dem Londoner Teammanager befinden sich die Gunners darüber bereits im Austausch mit Ceballos' Stammklub Real Madrid. Die Krux: An der Concha Espina ist sein Arbeitspapier noch bis 2023 vereinbart, eine Kaufoption hatte sich Arsenal nicht sichern können.

In vergangenen Interviews machte der 23-Jährige bereits deutlich, künftig regelmäßig in Form eines Stammplatzes spielen zu wollen. Alle vier Partien nach dem Corona-Restart absolvierte Ceballos in der Startelf stehend.