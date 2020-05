AS Rom : Gespräche laufen: Javier Pastore soll Beckhams erster Superstar werden

Gerücht

Inter Miami ist das neuste Kind der Major League Soccer. Miteigentümer David Beckham will das Franchise zu einer großen Marke aufbauen. Junge Talente und einige Stars sollen sportlichen Erfolg bringen.

Nachdem bisher vornehmlich unbekanntere Spieler verpflichtet wurden, steht nun in Javier Pastore (30, Vertrag bis 2023) vom AS Rom offenbar ein Superstar in konkreten Verhandlungen mit den Amerikanern.

Laut FOOTMERCATO laufen seit einigen Tagen Gespräche zwischen Inter und Pastores Berater Marcelo Simonian.

Pastore schloss sich den Giallorossi 2018 an. 25 Millionen Euro Ablöse überwies die Roma an Paris Saint-Germain. Die hohen Erwartungen konnte der argentinische Nationalspieler aber bisher nicht erfüllen.

Quelle: FOOTMERCATO