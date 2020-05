FC Barcelona : Gespräche mit Kluivert: Barça-Juwel will wegen Unruhen weg

Xavier Mbuyamba hat nach einem Jahr Zugehörigkeit offenbar schon genug vom FC Barcelona. Chris Barros, der als Berater des erst 18-Jährigen figuriert, deutet an, dass die Barça-Schieflage seinem Klienten kein gutes Gefühl gibt.

Mbuyamba verbuchte bisher drei Einsätze in der UEFA Youth League. In der kommenden Saison sollte er regelmäßig für die zweite Mannschaft auflaufen und ab und an bei den Profis reinschnuppern.

Ein Verbleib scheint allerdings alles andere als gesichert. "Die Politik spielt eine zu große Rolle. Die Präsidenten wollen große Spieler wie Lautaro Martinez, gleichzeitig verliert der Verein aber viele Einnahmen und muss Spieler loswerden", sagt Barros.

Endgültig sei aber noch nichts entschieden worden. Demnächst steht ein klärendes Gespräch mit Nachwuchsleiter Patrick Kluivert und Präsident Josep Maria Bartomeu an. Interessenten für Mbuyamba gibt es laut VOETBALZONE mit Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar bereits.