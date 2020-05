FC Liverpool : Gewinnen leicht gemacht: Kylian Mbappe lobt Liverpool

Geht da was zwischen Kylian Mbappe und dem FC Liverpool? Der Star-Angreifer zeigt sich beeindruckt vom amtierenden Champions-League-Sieger.

Diese Äußerung könnte die Gerüchteküche einmal mehr zum Brodeln bringen. In einem Interview mit dem DAILY MIRROR hat sich Kylian Mbappe wohlwollend über den FC Liverpool geäußert, dem in der Vergangenheit Interesse an dem Sturm-Youngster nachgesagt wurde.

"In dieser Saison war Liverpool eine Maschine in der Premier League. Sie haben das gewinnen einfach aussehen lassen. Die Wahrheit ist aber, dass es nie einfach ist, zu gewinnen. Darbietungen, wie sie die Reds hatten, kommen nicht einfach so", sagt Mbappe.

Tatsächlich überragt Liverpool in der Premier League. Das Team von Jürgen Klopp hat in dieser Saison erst ein Spiel verloren und führt die Tabelle mit 25 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Manchester City an.

Mbappe weiß, auf was es an der Anfield Road in dieser Zeit ankam. Durch viel harte Arbeit im Training und einem sehr guten Trainer sei das Bisherige erreicht worden, meint der Angreifer von Paris Saint-Germain.