Durch sein Mitwirken beim 2:1 bei Sampdoria Genua in dieser Woche, hatte Gianluigi Buffon in der ewigen Liste der Serie-A-Profis mit Paolo Maldini gleichgezogen: Beide Legenden weisen nun 647 Spiele in der Serie A vor.

"Es ist aufregend und es ist auch der Grund, warum ich weiter spiele", sagt Buffon gegenüber SKY SPORT ITALIA.

"Ich weiß, dass ich zusammen mit meinen Teamkollegen immer noch viele schöne Momente erleben kann."

Da sich der 41-Jährige aktuell körperlich "sehr gut" fühle, sehe er das Ende seiner aktiven Laufbahn "ehrlich gesagt noch sehr weit weg".