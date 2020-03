AC Mailand : Gianluigi Donnarumma: Berater erhält Anfrage aus der Premier League

Gerücht Die Wege von Gianluigi Donnarumma und dem AC Mailand werden sich im Sommer wohl trennen. Eine Möglichkeit für den italienischen Nationalkeeper tut sich nun in der Premier League auf.

Der Schlussmann ist aber italienischen Medienberichten zufolge nicht bereit, eine Gehaltsverringerung in Kauf zu nehmen, weswegen eine Einigung derzeit fern ist.

Donnarumma wurde als "Dollarrumma" beschimpft, wegen vermeintlicher Geldgeilheit. Der Torhüter verlängerte schließlich doch noch. Jetzt steht erneut ein Vertragspoker an, Donnarummas Arbeitspapier endet 2021.

Einen neuen Arbeitgeber könnte Donnarumma in der Premier League gefunden haben. Laut DAILY EXPRESS hat Chelsea Interesse an einer Verpflichtung Donnarummas, die Londoner stehen bereits in Kontakt mit Berater Mino Raiola.

Chelsea ist mit 80-Mio-Einkauf Kepa Arrizabalaga nicht mehr glücklich, Cheftrainer Frank Lampard soll seine Bosse aufgefordert haben, im Sommer einen neuen Keeper zu holen.

Damit es Donnarumma wird, müsste Chelsea aber angeblich mehr als 50 Millionen Euro einplanen. So hoch ist die Ablöseforderung des AC Mailand.