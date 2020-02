"Er hätte nicht verlängern sollen, dieser Zeitpunkt war nicht der richtige Moment", sagte der mächtige Spielervermittler gegenüber SPORT MEDIASET.

Donnarumma habe aber "mit dem Herzen" entschieden, blickte Mino Raiola auf den Sommer 2017 zurück: "Dies kann auch die richtige Wahl sein. Er ist glücklich und macht das, was er tun wollte."

Angesichts des in 18 Monaten auslaufenden Vertrags heißt es für Donnarumma bald branchenüblich: Vertragsverlängerung oder Verkauf.

Ein weiterer Raiola-Schützling beim AC Mailand ist Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede hat Vertrag bis zum Sommer 2020 - mit Option bis 2021. Wie geht es weiter?

Mino Raiola will seinem Mandanten nicht reinreden: "Das Projekt in Mailand ist erst halbfertig. Er wird im Laufe des Jahres entscheiden, was er tun will."

Raiolas Rat für Ibrahimovic lautet: "Wenn er weiterhin Spaß hat, sollte er weitermachen, wenn nicht, dann nicht."

