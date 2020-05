"Eine Meisterleistung" : Giorgio Chiellini lobt Sergio Ramos für Foul an Mohamed Salah

Mehr Lob geht nicht: Giorgio Chiellini empfindet Sergio Ramos als den besten Verteidiger der Welt, wie er den Lesern seiner kürzlich erschienenen Biografie wissen lässt. Der Routinier von Juventus Turin erinnert außerdem an ein Foul des Real-Stars.

Seit rund einer Woche ist die Biografie von Giorgio Chiellini erhältlich. In dieser schrieb der Verteidiger von Juventus Turin einige Anekdoten aus seiner Aktivkarriere nieder.

Er verliert aber auch schöne und weniger schöne Worte über Mitspieler und Gegner. Ein geballtes Lob adressiert er an Sergio Ramos.

Real Madrids Kapitän hebt er in "Io, Giorgio" als den "besten Verteidiger der Welt" heraus. So zumindest zitiert die spanische AS den 35 Jahre alten Juve-Verteidiger einen Ausschnitt des Buchs. Dem kritischen Urteil einiger Beobachter kann Chiellini nicht zustimmen.