FC Bayern : Giovane Elber erklärt, warum Philippe Coutinho strauchelt

"Ich denke, er ist eine Person, die sehr leicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird, wenn es mal nicht so läuft", sagt Elber gegenüber GOAL. "Er ist keine Person, die denkt: 'Ich bin Philippe Coutinho und ich werde die Probleme jetzt beheben."

Ohnehin ist Giovane Elber klar, dass die Ansprüche, die rund um den FC Bayern an Philippe Coutinho gestellt werden, immens hoch sind.

Neun Tore und acht Vorlagen sind zwar eine durchaus zufriedenstellende Bilanz. Doch im Münchner Umfeld haben sie sich deutlich mehr von Coutinho erhofft, der in viel zu vielen Spielen unter seinen Möglichkeiten blieb.

"Es gibt Menschen, die denken, sie werden es schaffen. Und es gibt wiederum andere, die von so etwas erschüttert werden. Ich denke, Coutinho fehlt eine gewisse Aggression. Es ist eine Schande, weil er ein großartiger Spieler ist", sagt Elber.

Der ehemalige Bayern-Torjäger verrät überdies, dass er geplant hatte, sich mit Coutinho zu unterhalten, dann aber die Corona-Pandemie dazwischen gekommen sei. Vielleicht, so Elbers Meinung, sind die Ansprüche an seinen Landsmann in gewissen Teilen zu hoch.

"Wenn er den Ball bekommt, denken alle, dass etwas Außergewöhnliches passieren wird. Man kann aber nicht erwarten, dass er das jedes Mal tut, wenn er den Ball hat", nimmt Elber Coutinho in Schutz.