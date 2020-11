Yunus Musah und Chris Richards dabei : Giovanni Reyna und Co.: Drei Teenager erstmals im US-Kader

Der US-amerikanische Fußballverband gab am Dienstag das Aufgebot für die kommende Länderspielperiode bekannt. Aus der Bundesliga sind erstmals Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) und Chris Richards (FC Bayern) dabei. Auch der erst 17-jährige Yunus Musah ist am Start.

Erstmals seit über neun Monaten ruft US-Nationaltrainer Gregg Berhalter sein Aufgebot zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es bisher nicht möglich, die angesetzten Spiele zu bestreiten.

Für die bevorstehende Länderspielpause setzte der Verband daher zwei Partien auf europäischem Boden an. Am 12. November kommt es daher in Swansea zum Duell mit Wales, wenige Tage später ist das Kräftemessen in Österreich gegen Panama geplant.

Erstmals mit in Berhalters Nominiertenliste stehen Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) und Chris Richards (FC Bayern). Dies rührt vor allen Dingen aus den momentan stattfindenden Playoffs in der Major League Soccer.

Neben Reyna und Richards befindet sich mit John Brooks (VfL Wolfsburg), Tyler Adams (RB Leipzig) und Josh Sargent (Werder Bremen) ein Bundesliga-Trio im 24 Mann starken Kader der US-Boys.

Außerdem dabei sind mit Sergino Dest und Konrad de la Fuente zwei Spieler des FC Barcelona sowie Weston McKennie (Juventus Turin) und Christian Pulisic (FC Chelsea).