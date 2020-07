FC Barcelona : Gladbach bestätigt Interesse an Barça-Youngster Pedri

Pedro Gonzalez Lopez, kurz Pedri, hatte vor Kurzem bestätigt, dass sich für ihn interessante Optionen in der Bundesliga auftun würden. Eine davon hat sich inzwischen öffentlich in Stellung gebracht.

In wenigen Tagen gehört Pedri dem Kader des FC Barcelona an. Ob er auch tatsächlich für den spanischen Topklub auflaufen wird, muss sich erst noch zeigen. Aus der Bundesliga besteht jedenfalls Interesse an einer Ausleihe, wie mittlerweile auch offiziell bestätigt. wurde

"Pedri ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler", sagt Max Eberl bei GLADBACH LIVE. "Es ist Fakt, dass wir uns mit ihm beschäftigen, daraus müssen wir keinen Hehl machen. Ob er es dann wird, müssen die Gespräche mit dem abgebenden Klub zeigen."

Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach bestätigt somit öffentlich das Pedri-Interesse. Der FC Bayern soll dahingehend ebenfalls Bemühungen anstellen. Es sollte allerdings keine Entscheidung fallen, bevor Pedri nicht die Vorbereitung bei Barça absolviert hat.

Im SPORT-Gespräch hatte der 17-Jährige bereits durchblicken lassen, dass er nicht vorhat, nach noch nicht mal einem gespielten Spiel schon wieder weiterzuziehen: "Ich werde alles Mögliche tun, um hier zu bleiben. Wenn es nach mir ginge, würden wir morgen früh mit dem Training beginnen."