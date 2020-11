Real Madrid : Gleichauf mit Gigi Buffon: Sergio Ramos steht vor Meilenstein im Nationaltrikot

Spaniens Nationalspieler Sergio Ramos könnte noch in dieser Woche zum europäischen Rekordmann werden. Ein Einsatz am Samstag genügt, um Gianluigi Buffon vom Thron zu stoßen.

Mit 1:1 trennte sich Spanien am Mittwochabend in einem Freundschaftsspiel von den Niederlanden. Sergio Ramos hatte das Treiben lange Zeit von außen verfolgt, fünf Minuten vor Spielende kam Real Madrids Star-Verteidiger in die Partie.

Dieser Einsatz verschaffte Ramos den 176. für sein Heimatland. Inzwischen steht er mit dem großen Gianluigi Buffon auf einer Stufe, der nach seinem Nationalmannschafts-Aus im Jahr 2018 allerdings keine Gelegenheit mehr hat, nachzuziehen.

Wird Ramos im Auswärtsspiel in der Nations League gegen die Schweiz am Samstag (20.45 Uhr) eingesetzt, ernennt er sich zum europäischen Rekordhalter. Der 34-Jährige strebt aber auch noch die weltweite Krone an, die er trotz aller Unwägbarkeiten erreichen dürfte.