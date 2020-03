Ex-Weltfußballer : Glück für Ronaldinho: Keine Anklage nach Pass-Affäre

Ronaldinho (39) wurde am Mittwoch in Paraguay wegen gefälschter Pässe in Gewahrsam genommen. Eine Anklage gibt es allerdings nicht.

Glück für Ronaldinho. Der ehemalige Weltfußballer des FC Barcelona muss nach seiner Verhaftung in Paraguay keine Konsequenzen fürchten.

Der langjährige brasilianische Nationalspieler gab am Donnerstag bei seiner Anhörung Medienberichten aus Paraguay zufolge Fehler zu, Staatsanwalt Federico Delfino verzichtete auf eine Strafverfolgung.

Der Grund: Ronaldinho habe relevante Informationen für die Untersuchung geliefert. Ronaldinho und sein Bruder und Manager Roberto Assis können das Land wieder verlassen.

Beide Brüder waren am Mittwoch mit in Paraguay erstellten Pässen in der Hauptstadt Asuncion gelandet. Die Polizei stellte die Papiere am Abend im Hotel von Ronaldinho sicher.