Lazio Rom : Golden Shoe: Ciro Immobile erklimmt die Spitze und lässt Lewy hinter sich

Er hat es also doch noch geschafft! Im Rennen um den Golden Shoe, der dem besten Torschützen Europas verliehen wird, zieht Ciro Immobile an seinen Konkurrenten vorbei und übernimmt den Spitzenplatz.

Am Mittwochabend brauchte Ciro Immobile so einige Versuche, bis es endlich mit seinem 35. Saisontor klappen sollte. Beim 2:0 im Heimspiel gegen Brescia Calcio traf der ehemalige Dortmunder spät in der 82. Minute.

"Wir haben ein schwieriges Spiel gewonnen, Brescia hat uns nichts geschenkt. Ich freue mich über das Tor von Immobile, auch wenn er heute Abend in vielen Situationen kein Glück hatte", sagte Simone Inzaghi, Trainer von Lazio Rom, nach der Partie.

Die Freude über den Treffer ist ganz auf Immobiles Seite. Durch sein Tor schob er sich im Golden-Shoe-Ranking an Robert Lewandowski vorbei, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf 34 Treffer kam.