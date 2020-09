Vertrag mit Juventus aufgelöst : Gonzalo Higuain: 90-Mio-Mann nimmt Gehaltseinbußen in Kauf

Gonzalo Higuain (32) verlässt die Serie A und heuert in der amerikanischen Major League Soccer an. Dort trifft der Argentinier auf einen alten Weggefährten und seinen Bruder, der für einen Konkurrenten auf Torejagd geht. Um den Deal zu ermöglichen, verzichtet Higuain auf Geld.

Juventus Turin und Gonzalo Higuain gehen nach vier Jahren getrennte Wege. Juve und der Mittelstürmer haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Der Argentinier, der 2016 die damalige Vereinsrekord-Ablösesumme von 90 Millionen Euro kostete, spielt in den Plänen von Neu-Trainer Andrea Pirlo keine Rolle und erhielt vor knapp zwei Wochen die Freigabe.

Gonzalo Higuain heuert nun bei Inter Miami in der Major League Soccer an. Inter-Miteigentümer Jorge Mas begrüßte den Südamerikaner am Flughafen und postete ein Bild bei TWITTER mit den Worten: "Ein herzliches Willkommen an Gonzalo Higuain, einen Weltklassestürmer und Champion."