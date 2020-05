Juventus Turin : Gonzalo Higuain bald weg? Juventus will es so wie bei Carlos Tevez machen

Verlässt Gonzalo Higuain (32) Juventus Turin bald in Richtung Argentinien? Wie einst Carlos Tevez könnte der Routinier per Tauschgeschäft zu seinem Heimatverein zurückkehren.

Ein Tauschgeschaft zwischen Juventus Turin und einem argentinischen Verein wäre nicht neu. 2015 gab Juve Altstar Carlos Tevez an die Boca Juniors ab und sicherte sich so ein Vorkaufsrecht auf Mittelfeld-Juwel Rodrigo Bentancur.

Derzeit ist Higuain wegen Corona nicht in der Lage, Tore zu erzielen. Der Südamerikaner befindet sich nach wie vor in seiner argentinischen Heimat.

Corona: Higuain noch in der Heimat - Cristiano Ronaldo und Co. sind zurück bei Juventus

Gonzalo Higuain hatte Rivert Plate 2007 verlassen und sich Real Madrid angeschlossen. 2013 wechselte er nach Italien, wo er für den SSC Neapel, Milan und Juventus 122 Tore in der Serie A erzielte.

Cristiano Ronaldo und Wojciech Szczesny sind indes nach Italien zurückgekehrt und müssen sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

Die beiden Brasilianer Douglas Costa und Danilo sollen am Mittwoch in Turin eintreffen. Auch sie müssen zunächst in Isolation.

Innenverteidiger Daniele Rugani und Blaise Matuidi dürfen nach überstandener COVID-19-Erkrankung trainieren, der im März ebenfalls positiv getestete Paulo Dybala hat noch kein Grünes Licht erhalten.