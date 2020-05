Juventus Turin : Gonzalo Higuain steht bei zwei Premier-League-Klubs hoch im Kurs



Andre Oechsner

Bruder Federico wirbt für diesen Sommer wohl vergeblich um Gonzalo Higuain. Ehe sich der Angreifer von Juventus Turin in die USA verändert, kommt vermutlich eine lukrative Rückkehr in die Premier League in Frage. Zwei Klubs vermelden Interesse.