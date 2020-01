Nach dem Disput mit den eigenen Fans im Herbst wollte der damalige Kapitän der Gunners, Granit Xhaka, nur noch weg.

Er mied eine öffentliche Entschuldigung und wurde so auch schnell mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht, die er 2016 zugunsten der Londoner verlassen hatte.

Doch mit dem neuen Trainer Mikel Arteta hat sich das Blatt gewendet. Der Spanier hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit vor wenigen Wochen von Granit Xhaka geschwärmt.

Am liebsten hätte er ihn schon bei Manchester City trainiert, lobte Arteta den Mittelfeldspieler. Inzwischen trainiert er den Schweizer und ist weiter von ihm begeistert.