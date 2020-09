FC Barcelona : "Großartig!": Ronald Koeman frohlockt über Verbleib von Lionel Messi

Nach dem überstandenen Drama um Lionel Messi ist Ronald Koeman einfach nur froh, dass er und der FC Barcelona in der kommenden Saison auf den Superstar zurückgreifen können.

Als der Ehestreit zwischen Barça und Messi zu Ende ging, nahm La Pulga am Montag dieser Woche das Training auf. "Für uns ist jetzt wichtig, dass Leo in Best-Verfassung für uns spielen kann. Seine Qualität steht außer Frage", sagte Koeman.

"Es ist großartig, weil jeder weiß, dass Messi der beste Spieler der Welt ist. So etwas in seiner Mannschaft zu haben ist einfach außergewöhnlich", sagte Trainer Ronald Koeman gegenüber dem vereinseigenen TV-Kanal.

Da die Blaugrana noch in der Champions League im Einsatz waren, steigt der spanische Vizemeister etwas später als die anderen Klubs in die neue Saison ein, die an diesem Wochenende beginnt.

Im Rahmen der Vorbereitung auf den LaLiga-Aufktat testete Barça am Samstagabend gegen den Drittligisten Gimnastic de Tarragona (3:1). Koeman ließ ein 4-2-3-1 spielen und wechselte zur Halbzeit komplett durch. Lionel Messi kam in Durchgang eins als falsche neun zum Einsatz. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) geht es gegen den FC Girona aus LaLiga 2.

Koeman freut sich auf weitere Messi-Spiele. "Es ist fantastisch, dass er in dieser Saison für Barcelona spielen wird. Alle sind deshalb sehr glücklich", sagte der neue Trainer.