FC Barcelona : "Großartiger Spieler": Luis Suarez öffnet Lautaro Martinez die Barça-Tür

Ob Lautaro Martinez noch in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln wird, ist weiterhin ungewiss. Luis Suarez hat ganz offensichtlich nichts dagegen einzuwenden.

Der ursprünglich für diesen Sommer geplante Transfer von Lautaro Martinez zum FC Barcelona wird immer unwahrscheinlicher. Die Ausstiegsklausel des aufstrebenden Stürmers ist abgelaufen, was die Sache nicht minder einfacher für die Blaugrana macht.

Vonseiten seines potenziell zukünftigen Sturmpartners Luis Suarez gibt es jedenfalls keine Wechsel-Gegenstimme zu vernehmen. "Er ist ein großartiger Stürmer, er hat für Inter auf einem großartigen Niveau gespielt", schwärmt Suarez im SPORT-Interview.

Und weiter: "Es ist nicht einfach, aus Argentinien nach Italien zu wechseln und das alles zu zeigen, was er in einer so komplizierten Liga wie der italienischen gezeigt hat."