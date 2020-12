Champions League : "Großartiges Gefühl!": Mohamed Salah stellt Liverpool-Rekord auf

Es war ein Blitztor, das in die Vereinsannalen des FC Liverpool eingehen wird. Mohamed Salah erzielte in Dänemark nach bereits 55 Sekunden das erste Tor für seine Farben. Es war des Ägypters 22. Treffer für die Reds in der Champions League.

Im ewigen vereinsinternen Ranking schob sich Salah damit an Vereinslegende Steven Gerrard (21) vorbei. Doch Salah wäre nicht Salah, wenn er nicht fest entschlossen wäre, die Zahl in den nächsten Jahren weiter anzuheben.

"Es ist natürlich ein großartiges Gefühl, der beste Torschütze des Vereins zu sein. Es ist etwas, auf das ich stolz bin", sagte Salah bei BT SPORT.