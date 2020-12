FC Barcelona : "Große Freude": Lionel Messi sorgt für Pichichi-Rekord

Foto: ph.FAB / Shutterstock.com



Andre Oechsner Was die Torquote anbelangt war Lionel Messi in der vorigen Saison einmal mehr Spaniens einsame Spitze. Dafür wurde ihm der Pichichi-Award verliehen. In diesem Jahr sorgte der Ausnahmekönner des FC Barcelona für einen wohl ewig währenden Rekord.

Stolze 25-mal traf Lionel Messi in der Saison 2019/20 in die gegnerischen Maschen. Mit diesem Wert sicherte sich der Superstar des FC Barcelona zum vierten Mal in Folge die Torjägerkanone der spanischen LaLiga. "Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich diese Anzahl an Pichichis erreichen und die Bestmarke von Zarra übertreffen würde", erklärt La Pulga im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung MARCA, die seit jeher die Pichichi-Trophäe für den besten Torjäger aus der spanischen Beletage überreicht. Durch seine Treffer in der Vorsaison schnappte sich Messi den Award bereits zum siebten Mal in seiner Karriere. Er stößt damit den bisherigen Rekordhalter Telmo Zarra, der sechsmal mit dem Pichichi ausgezeichnet wurde, vom Thron.