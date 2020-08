Barcelona-Boss Bartomeu : "Pedri ist das größte Talent seiner Generation"

Pedro González, genannt Pedri, zeigt sich bei der Vorstellung als neuer Spieler des FC Barcelona für seine 17 Jahre bereits abgeklärt und ehrgeizig. Der Youngster will es ohne Leihe in die erste Mannschaft packen - und von Lionel Messi lernen.

Bleibt er oder der geht er? Die Spekulationen um Lionel Messi reißen nicht ab. Der Weltfußballer hat Coach Ronald Koeman laut RAC1 in einem Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt, dass er seine Zukunft derzeit eher nicht bei Barça sehe.

Als Vorbild nimmt sich das Offensivjuwel Andres Iniesta. "Ich bin ein Spieler, der den Ball haben will, der Spaß am Spielen hat. Mein Idol ist Andrés Iniesta", erklärte Pedri.

Den Ball haben will Pedro Gonzalez, der aber lieber Pedri genannt werden will, am liebsten im Trikot des FC Barcelona. Eine Leihe - unter anderem Borussia Mönchengladbach zeigt Interesse - kommt nur infrage, wenn es sein muss. "Die erste Option ist, zu bleiben und zu lernen. Ich schließe eine Leihe nicht aus, aber ich denke, die beste Option wäre, hier zu bleiben."

"Der talentierteste Spieler seiner Generation in ganz Europa"

Barça-Präsident Bartomeu lobte Pedri bei dessen Vorstellung als einen "der künftigen großen Stars Europas. Wir freuen uns sehr, ein junges Talent wie Pedri zu präsentieren." Doch damit nicht genug des Lobes. "Pedri ist wahrscheinlich der talentierteste Spieler seiner Generation in ganz Europa. Er hat viel Ehrgeiz und lebt Barça seit seiner Kindheit durch seine Familie."