Verhandlungen laufen : Lionel Messi will zu ManCity – Guardiola der Hauptgrund



Tobias Krentscher

Was wird aus Lionel Messi? Der Weltfußballer will Barça verlassen, die Katalanen wollen ihn halten. Der Bruch ist aber endgültig. Manchester City und Inter Mailand hoffen auf seine Zusage. ManCity ist in der Favoritenstellung.