Tottenham Hotspur : "Guardiola-Opfer" auf dem Sprung zu Jose Mourinho

Joe Hart (33) war einst englischer Nationalkeeper und bei Manchester City gesetzt. Dann kam Pep Guardiola und tauschte den Torwart aus. Der Brite war mit dem Ball am Fuß zu schwach für Guardiolas Spielsystem, das den Keeper als ersten Aufbauspieler benötigt.

Zunächst holte Guardiola Claudio Bravo vom FC Barcelona als Ersatz, doch der Chilene hatte große Anpassungsprobleme an die Premier League. Ederson kam ein Jahr später und ist seitdem Stammtorhüter.

Joe Hart wurde aussortiert, ging 2016 zunächst auf Leihbasis zum FC Turin. Dann folgte eine Ausleihe an West Ham United. 2018 heuerte Hart für vier Millionen Euro in Burnley an.