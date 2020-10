Barça-Wahlkampf : Guardiola, Xavi, Puyol: Victor Font macht große Versprechen - und kassiert prompt die erste Absage

Font will damit erwirken, Lionel Messi von einem Verbleib in Kataloniens Hauptstadt zu überzeugen. "Viele der fähigsten Leute, die über unseren Stil Bescheid wissen, sind auch Fans und lieben diesen Klub", erläutert Font gegenüber SKY SPORTS. Xavi, Andres Iniesta und Carles Puyol möchte der 48-Jährige ebenfalls wieder in irgendeiner Form bei Barça implementieren.

Was Messi und Guardiola schon mal eint, sind deren am 30. Juni 2021 endende Arbeitsverträge. Ob bei Messi nach dem ganzen Drama in den vergangenen Wochen und Monaten noch mal ein Umdenken in Sachen Verlängerung stattgefunden hat, wird sich weisen.

Pep Guardiola sagt Barça vorerst ab

Die erste Absage handelte sich Victor Font bereits von Pep Guardiola ein. "Ich bin unfassbar glücklich hier. Ich bin froh in Manchester zu sein und ich hoffe, dass ich in dieser Saison gute Arbeit leisten und länger bleiben kann", erklärte der Katalane am Freitag.