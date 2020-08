FC Barcelona : Gute Nachrichten für Ousmane Dembele und Antoine Griezmann

Gute Nachrichten für Quique Setien: Der Coach des FC Barcelona kann am Wochenende im Achtelfinal-Rückspiel gegen den SSC Neapel in der Champions League wohl auf Ousmane Dembele setzen.

Der französische Nationalspieler machte weitere Fortschritte auf dem Weg zum Comeback. Am Mittwoch nahm er in vollem Umfang am Mannschaftstraining der Katalanen teil. Er war das erste Mal seit seiner Verletzung im Februar.

Auch Ousmane Dembeles Landsmann Antoine Griezmann konnte wieder trainieren. Der Weltmeister war zuletzt ebenfalls verletzt. Das französische Offensiv-Duo soll laut SPORT im Kader gegen Napoli stehen, beide dürften aber zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Auch für die Defensive meldet sich ein Akteur zurück. Ronald Araujo nahm ebenfalls an der Trainingseinheit teil. Der Innenverteidiger hatte sich im verlorenen Aufstiegsspiel der Zweitvertretung verletzt.