Weltfußballer-Wahl findet statt : Gute Nachrichten für Robert Lewandowski, Neymar und Co.

Robert Lewandowski, Neymar und Co. dürfen sich Hoffnungen auf den Weltfußballer-Titel machen. Der Ballon d'Or wurde zwar abgesagt, die Wahl der FIFA wird allerdings stattfinden.

Wegen der Corona-Pandemie wird FRANCE FOOTBALL in diesem Jahr keinen Ballon d'Or vergeben. Die FIFA hingegen plant die Verleihung seines Weltfußballers-Titels THE BEST. Auf Anfrage der BILD hat die FIFA verkündet, dass die Wahl stattfinden wird. Der Zeitpunkt der Gala sei allerdings noch offen.

Die Entscheidung des Weltfußballverbands dürfte bei Robert Lewandowski für Freude sorgen. Der Super-Knipser des FC Bayern (wettbewerbsübergreifend 54 Tore) gilt als einer der Favoriten, vor allem wenn der Rekordmeister die Champions League gewinnen sollte.

Ebenfalls gute Aussichten dürften Neymar und Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain haben. Vorausgesetzt, PSG gewinnt die Königsklasse. In der Ligue 1 konnte das Superstar-Duo wegen des Saisonabbruchs in den vergangenen Monaten im Gegensatz zu Lewandowski nicht glänzen.