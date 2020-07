Borussia Dortmund : Guter Draht nach Madrid: Schlägt der BVB bei Reinier zu?

Im Januar dieses Jahres schloss sich Reinier Real Madrid an. Der 18-Jährige gehört zu den großen Talenten Südamerikas, was allein an der Ablöse von 30 Millionen Euro ersichtlich wurde. In der kommenden Saison soll der Youngster dauerhaft Spielpraxis sammeln.

Laut AS sind in Madrid Einschätzungen getroffen worden, nach denen es Reinier zur neuen Spielzeit nicht schaffen werde, sich im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren. Mit Militao, Vinicius und Rodrygo sollen die vorhandenen Kaderplätze Nicht-EU-Ausländer besetzt werden.

Das spanische Sportfachblatt bringt im Zuge dessen Borussia Dortmund als mögliche Leihstation ins Gespräch. Der Bundesliga-Vizemeister hatte sich verschiedenen Berichten zufolge bereits im Januar für Reinier interessiert.