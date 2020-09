FC Liverpool : "Hab's geliebt!" - Jürgen Klopp feiert Spektakel gegen Leeds

Am Ende war es Mohamed Salah, der mit seinem dritten Treffer wenige Zeigerumdrehungen vor dem Schlusspfiff dem FC Liverpool den ersten Saisonsieg beschert hatte. Aufsteiger Leeds United hatte zuvor dreimal ausgleichen können.

"Was für ein Spiel, was für ein Gegner, was für eine Leistung von beiden Mannschaften. Ein richtiges Spektakel, ich habe es geliebt", sagte Reds-Trainer Jürgen Klopp im Anschluss an die Partie. Liverpool ist nun seit 60 Liga-Heimspielen in Folge ungeschlagen.

"Es ist ziemlich selten, dass man viele Tore in einem Spiel sieht. Wir haben in der Abwehr Raum für Verbesserungen gelassen, aber das ist für ein erstes Spiel nicht ungewöhnlich. Unsere Spieler haben vor ein paar Tagen noch Länderspiele absolviert, das kann dann schon mal passieren", merkte Klopp an.