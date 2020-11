AC Mailand : Hakan Calhanoglu: Instagram-Bild heizt Spekulationen an

In Italien wird fleißig über die Zukunft von Hakan Calhanoglu beim AC Mailand spekuliert. Nun liefert der Starspieler selbst Material und bringt die Gerüchteküche damit auf Touren.

Über zwei Millionen Abonnenten hat Hakan Calhanoglu auf Instagram. Ein Großteil davon dürfte am Montag nicht schlecht gestaunt haben, als er in seinen Storys ein gemeinsames Bild mit Nationalmannschaftskollege Merih Demiral postete.

Angesichts seiner vertraglichen Situation beim AC Mailand sowie den bereits kursierenden Gerüchten um einen Wechsel zu Juventus Turin, dürfte Calhanoglu zahlreiche Nachrichten in seinem Postfach liegen haben, in denen sich nach seiner Zukunft in Mailand erkundigt wird.

Demiral spielt nämlich für ebenjene Alte Dame, die Calhanoglu Avancen machen soll. Wer weiß, vielleicht befand sich der Milan-Star nicht nur auf Stippvisite bei seinem Landsmann, sondern führte im Piemont nebenher erste Gespräche mit den Turinern.