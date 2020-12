Chelsea : Hakim Ziyech lässt sich von Eden Hazard inspirieren

Von Hazards Glanz war nach seinem Wechsel nach Madrid bisher allerdings nichts zu sehen. Der Belgier war den Großteil verletzt und fällt infolge einer am Wochenende erlittenen Muskelverletzung am rechten Oberschenkel schon wieder länger aus.

"Eden ist ein Weltklassespieler. Man lässt sich immer davon inspirieren, wie er das Spiel lenkt. Man schaut sich immer die kleinen Dinge an, wie er Dinge macht - und ich kann viel von ihm lernen", schwärmte Ziyech während einer Medienrunde.

Um neue Impulse in das eigene Spiel einfließen zu lassen, blickt Hakim Ziyech gerne mal zur internationalen Konkurrenz – und hat mit Eden Hazard bei Real Madrid seine "Erleuchtung" gefunden.

Ziyech hatte im blauen Bezirk Londons ebenfalls einen schweren Start. Vor Saisonbeginn hatte sich der Niederländer eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen, die ihn bis Mitte Oktober außer Gefecht setzte.

Seitdem nimmt Ziyech langsam an Fahrt auf. In der Liga kommt er auf starke vier Torbeteiligungen in sechs Spielen. Chelsea hatte Ziyech im Sommer für fixe 40 Millionen Euro unter Vertrag genommen.