Ajax Amsterdam : Hakim Ziyech sagte zahlreichen Top-Klubs für Chelsea ab

Im Sommer wechselt Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea. Die Blues waren aber bei weitem nicht die einzigen Interessenten, die beim Berater des Mittelfeldregisseurs anklopften.

"Wir haben wirklich großen europäischen Vereinen abgesagt. Nicht nur Sevilla. Es gab Vereine, die Hakim bereits in der Winterpause kaufen wollten", sagte Mustapha Nakhli gegenüber VOETBAL INTERNATIONAL.

Er sei noch nie so viel geflogen, so der Spielervermittler: "Aber am Ende hatten wir kein gutes Gefühl." Man habe auf den richtigen Verein gewartet, betont Nakhli. Diesen fand man im FC Chelsea, der für Hakim Ziyech 40 Millionen Euro Ablöse an Amsterdam überweist.

Quelle: VOETBAL INTERNATIONAL