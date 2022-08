Harsche Kritik an Cristiano Ronaldo: "Das ist nicht professionell, sondern respektlos"

Cristiano Ronaldo hatte am Wochenende mal wieder für hellen Aufruhr gesorgt. Der Superstar stand im Testspiel zwischen Manchester United und Rayo Vallecano (1:1) zwar in der Startelf, wurde von Erik ten Hag aufgrund seiner mangelnden Vorbereitung allerdings zur Pause ausgewechselt.

Bilder in den sozialen Medien zeigten Ronaldo, als dieser noch während der Partie das Stadion verließ – und sorgte so erneut für einen Shitstorm. Frank Leboeuf lässt im Interview mit der AS ebenfalls kein gutes Haar am United-Profi.