Romelu Lukaku spielt seit Saisonanfang für Inter Mailand. Vor seinem Wechsel in die Serie A hatte ihn Cristiano Ronaldo darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Serie A sehr hart verteidigt wird.

Zumindest kann Romelu Lukaku jetzt nicht mehr sagen, dass er nicht wusste, auf was er sich einlässt. Cristiano Ronaldo hatte dem Belgier vor seinem Wechsel zu Inter Mailand berichtet, dass es Stürmer in der Serie A weltweit am schwersten haben.

"Er sagte mir, dass das die Liga mit der härtesten Defensive der Welt ist", so Lukaku in der NEW YORK TIMES.

"Er sagte, er hätte überall Tore geschossen, aber hier ist es ihm am schwersten gefallen. Und wenn Cristiano Ronaldo das für schwierig hält, dann muss es wirklich schwierig sein."

Inter zahlte im Sommer 65 Millionen Euro Ablöse an Manchester United. Im direkten Vergleich mit der Premier League zieht Lukaku folgendes Fazit: "Es ist schwieriger als in England. Der Fußball ist dort intensiver, aber hier hat alles ein Spielmuster."