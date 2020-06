Liverpool : Harvey Elliott lehnte Real-Angebot wegen Sergio Ramos ab

Real Madrid hatte im vorigen Sommer die Absicht, Harvey Elliott an Bord zu holen. Der Youngster des FC Liverpool lehnte einen Wechsel nach dem Foul von Sergio Ramos an Mohamed Salah allerdings ab.

Harvey Elliott war 2018 live dabei, als Real Madrid im Finale der Champions League seinen heutigen Arbeitgeber FC Liverpool mit 3:1 besiegte.

Der Youngster sah also mit an, wie Sergio Ramos Mohamed Salah in ein Foul verwickelte, bei dem sich der Ägypter so schwer an der Schulter verletzt hatte, dass er wenig später ausgewechselt werden musste.

Für Elliott offenbar ein prägendes Ereignis. Laut einem Bericht von THE ATHLETIC hatten sich die Blancos im Sommer vorigen Jahres um den 17-Jährigen bemüht, Elliott erteilte Real allerdings eine Absage – und begründete diese in dem zurückliegenden Ramos-Foul.