"Hätte gerne elfmal gewechselt" - : Jose Mourinho spricht Klartext nach Blamage



Andre Oechsner

Jose Mourinho hätte im Nachgang gerne anders entschieden und nicht eine B-Elf im Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen ins Rennen geschickt. Die Folge: Tottenham Hotspur blamierte sich und verlor am Ende sogar verdient mit 0:1. Mourinho hätte in der Halbzeit am liebsten seine ganze Mannschaft ausgetauscht.