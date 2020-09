Arsenal : Hector Bellerin steigt beim "grünsten Fußballklub der Welt" ein

Hector Bellerin ist ab sofort Besitzer von zwei Prozent der Anteile an dem englischen Viertligisten Forest Green Rovers. Umgerechnet rund 275.000 Euro speiste der Spieler des FC Arsenal in das Projekt ein.

"Als ich mehr davon gehört habe, wie dieser Verein arbeitet, war mir klar, dass ich mir das ansehen will", verkündet Bellerin, der sich seit Jahren vegan ernährt. "So viele Leute haben das Gefühl, dass es für die Probleme auf der Welt keine Lösungen gibt, aber Forest Green tut bereits einiges und zeigt anderen den Weg. Ich will helfen, wo ich kann."

Die Green Rovers sind von der FIFA und den Vereinten Nationen als "grünster Fußballklub der Welt" anerkannt. Beim Viertligaklub aus Nailsworth im Westen Englands wird man nur mit veganem Essen verköstigt, außerdem soll schon bald ein Stadion komplett aus Holz entstehen.

"Es verleiht dem, was wir machen, mehr Glaubwürdigkeit, weil es immer Fans geben wird, die denken, dass Umwelt und Fußball gehören nicht zusammen. Das stimmt aber nicht", freut sich Mehrheitseigner Dale Vince über Bellerins Engagement.