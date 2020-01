Alvaro Odriozola erweitert das Defensiv-Portfolio des FC Bayern. Der Rechtsverteidiger wurde bis zum Saisonende von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen.

Während der Spanier eine Sofortoption für Hansi Flick darstellt, muss sich der Trainer bei Lucas Hernandez in Geduld üben.

Denn genauso wie bei Kingsley Coman wollen die Bayern auch bei Hernandez nicht ins Risiko gehen.

Obwohl der Verteidiger in dieser Woche erstmals wieder mit der Mannschaft trainierte, wird an der Säbener Straße laut KICKER erst in etwa drei bis vier Wochen mit einem einsatzbereiten Hernandez gerechnet.