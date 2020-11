AS Rom : Henrikh is on fire: Mkhitaryan führt Roma zum Sieg

Tobias Krentscher Henrikh Mkhitaryan beweist gegen Parma erneut seine starke Form. Der Ex-Dortmunder schnürt einen Doppelpack und wird von Cheftrainer Paolo Fonseca gelobt.

Der AS Rom hat den fünften Saisonsieg in der Serie A eingefahren. Gegen Parma gab es ein 3:0 zu feiern. Mann des Tages war Henrikh Mkhitaryan (31). Der Ex-Dortmunder schnürte einen Doppelpack (32., 40.), zudem netzte Neuzugang Borja Mayoral ein (28.). Die Giallorossi belegen nach acht Spieltagen den dritten Tabellenplatz. Paulo Fonseca ist zufrieden. "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit eine hervorragende Leistung gezeigt, wir haben drei Tore erzielt und hätten noch einige mehr machen können", sagte der portugiesische Cheftrainer. Dass Mkhitaryan, der gegen Parma bereits seine Saisontore fünf bis sechs sammelte, derzeit so gut in Form und torgefährlich ist, überrascht den Übungsleiter nicht. "Ich habe immer gesagt, dass Mkhitaryan ein großartiger Profi ist, der in verschiedenen Rollen gut performen kann, daher bin ich nicht überrascht, was er leistet", so Fonseca.

Mkhitaryan, der im vergangenen Sommer nach einer einjährigen Ausleihe fest vom FC Arsenal verpflichtet wurde, hat wettbewerbsübergreifend neben sechs Toren auch fünf Vorlagen geliefert.