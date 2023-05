Hertha-Flop Krzysztof Piatek vor Wechsel nach Spanien?

Krzysztof Piatek spielt in den Zukunftsplanungen von Hertha BSC keine Rolle - Foto: / Getty Images

Krzysztof Piatek hat bei Hertha BSC keine Zukunft. Die Berliner suchen einen Abnehmer für den Mittelstürmer. Einem Medienbericht zufolge ist man in Spanien fündig geworden.

Krzysztof Piatek (27) lieferte einst beim AC Mailand starke Statistiken. 16 Tore erzielte der Mittelstürmer in 41 Spielen für die Rossoneri. 19 Treffer hatte er zuvor in nur 21 Partien für den FC Genua erzielt.

Im Januar 2020 legte Hertha BSC für Piatek 24 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch des AC Mailand. In der deutschen Hauptstadt konnte er aber nicht an die Leistungen aus Serie-A-Zeiten anknüpfen. Für die alte Dame netzte der 27-Jährige nur zwölfmal ein (in 56 Spielen).

Bis zum Saisonende ist Piatek an US Salernitana verliehen. Die Italiener verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro, werden aber Medienberichten zufolge wohl keinen Gebrauch von ihr machen.