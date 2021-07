Hertha BSC Berlin : Jerome Boateng bald an der Seite von Kevin-Prince am Ball?

Mit der Hertha müsste der Weltmeister von 2014 auf internationale Aufgaben zumindest in der Spielzeit 2021/2022 verzichten. Berlins Geschäftsführer Fredi Bobic schloss eine Verpflichtung Jerome Boatengs zuletzt nicht aus.

Boateng wolle zwar in der Champions League und für einen großen Verein spielen, so Bobic gegenüber t-online.de. " Aber schauen wir doch mal, was das Transferfenster noch so bringt. Der Sommer hat erst begonnen und ist noch verdammt lang." Die Fans dürften auf alles hoffen.