Hertha BSC Berlin : Krzysztof Piatek vor Rückkehr in die Serie A

Nach Informationen des Sky-Italia-Journalisten und Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio plant Hertha BSC, den Mittelstürmer an den FC Genua abzugeben. Es soll bereits eine Einigung zwischen den Klubs geben.

Demnach wird Krzysztof Piatek zunächst an seinen ehemaligen Arbeitgeber (19 Tore in 21 Spielen in der Hinrunde 2018/2019) verliehen. Die Leihgebühr soll relativ hoch ausfallen. Zudem soll eine Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro in den Deal eingebaut werden.