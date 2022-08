Bundesliga Omar Alderete: Bologna interessiert – Hertha stellt zu hohe Forderung

Hertha BSC will Omar Alderete endgültig von der Lohnliste streichen, bleibt sich bei den Verhandlungen mit anderen Klubs aber prinzipientreu. Der FC Bologna signalisiert großes Interesse.

Die italienische Tageszeitung La Repubblica schreibt von einer Ablöseforderung in Höhe von satten zehn Millionen Euro. Für Sinisa Mihajlovic und seinen Klub eine Summe, die unter keinen Umständen zu stemmen ist.

In den Verhandlungen wegen eines Transfers von Omar Alderete zum FC Bologna muss sich Hertha BSC offensichtlich noch einige Schritte auf den potenziell aufnehmenden Klub zubewegen.

Alderete war in der vergangenen Saison an den FC Valencia ausgeliehen und dort als Stammspieler in der Innenverteidigung gesetzt. Der sicher geglaubte Wechsel des 25-Jährigen zum FC Getafe platzte vor Kurzem.