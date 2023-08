Hertha BSC doch noch mit Chancen bei Diego Demme? Bilal Hussein spricht über Interesse

Ein Wechsel von Diego Demme zu Hertha BSC galt schon als vom Tisch. Nun könnte die Personalie in den letzten Zügen doch noch mal Fahrt aufnehmen. Bilal Hussein äußert sich derweil über das Berliner Interesse.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hatte Hertha BSC nicht wenige Wunschspieler. Einer davon ist Diego Demme, der unbedingt in die deutsche Hauptstadt gelotst werden soll.

Hertha BSC hat wohl noch Chancen bei Diego Demme

Ganz zu ist die Tür wohl doch noch nicht. Das hat vor allem mit Gianluca Gaetano zu tun, der den SSC Neapel laut tuttomercatoweb.com erhalten bleibt und Demme den Verein deshalb weiterhin verlassen soll.

In den letzten Tagen des Sommertransfermarkts könnte sich für die Hertha bei Demme also durchaus noch eine Chance ergeben. Der Kontakt zur Alten Dame, die seit Wochen an Demmes Ankunft arbeitet, soll nach wie vor aufrecht sein.