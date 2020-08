Juventus Turin : Higuain-Erbe: Fabio Paratici führt Gespräche in London

Wer stürmt in der neuen Spielzeit neben Cristiano Ronaldo? Die Zeit von Gonzalo Higuain ist angeblich abgelaufen. Juve spricht bereits mit einem potenziellen Nachfolger des Südamerikaners. Sportdirektor Fabio Paratici weilt in England, um mit dem Berater des Kandidaten zu sprechen.

Higuain will vor seiner Zukunftsentscheidung mit Neu-Trainer Andrea Pirlo sprechen . Über Higuains potenziellen Nachfolger wird im italienischen Blätterwald allerdings bereits fleißig spekuliert.

Mit einem Kandidaten führt der Rekordmeister aktuell offenbar Gespräche. Gemäß TUTTOSPORT weilt Fabio Paratici in London. Dort stehen für den Sportdirektor Gespräche mit dem Berater von Raul Jimenez (29) an.

Juventus will Raul Jimenez per Tausch-Deal nach Turin holen

Der mexikanische Nationalstürmer steht bei den Wolverhampton Wanderers noch bis 2023 unter Vertrag. TRANSFERMARKT listet seinen Marktwert mit 40 Millionen Euro.

Eine Summe in dieser Größenordnung will Juve in Corona-Zeiten aber nicht zahlen. Daher könnte es laut TUTTOSPORT zu einem Tausch-Deal kommen.

Juve könnte Alex Sandro, Aaron Ramsey, Daniele Rugani, Cristian Romero und Douglas Costa anbieten. Wolverhampton zeige hingegen Interesse an Merih Demiral. Den türkischen Innenverteidiger will Juve aber nicht ziehen lassen.