AC Florenz : Higuain und Nainggolan: Neue Altstars im Visier der Fiorentina

Bekommt Franck Ribery in der kommenden Saison beim AC Florenz Unterstützung von zwei weiteren Altstars? Radja Nainggolan (32) und Gonzalo Higuain (32) werden als Neuzugänge bei der Fiorentina gehandelt.

Jetzt bekommen die Sarden auch noch Konkurrenz. FIORENTINANEWS zufolge zeigt der AC Florenz Interesse an Nainggolan. Boss Rocco Commisso soll nach der gescheiterten Verpflichtung im vergangenen Sommer einen neuen Anlauf bei Nainggolan starten.

Radja Nainggolan (32) ist derzeit von Inter Mailand an Cagliari Calcio ausgeliehen. Auf Sardinien weiß der belgische Routinier zu überzeugen, eine Rückkehr zu den Nerazzurri ist aber wohl kein Thema.

In der Folge gab es kritische Stimmen zu vernehmen. Ex-Profi Sebastien Frey sprang Ribery zur Seite. Der Linksaußen zeigte sich dankbar.

Ribery selbst ließ jüngst die Gerüchteküche hochkochen. Der langjährige Flügelflitzer des FC Bayern München wurde Opfer eines Einbruchs, postete danach in den Sozialen Netzwerken einen besorgten Beitrag, der auf Abschiedsgedanken hindeutete.

Im vergangenen Sommer hatte die Fiorentina in Franck Ribery bereits einen Altmeister verpflichtet. Nainggolan scheint nicht abgeneigt, mit dem Franzosen zusammenzuspielen. "Es ist immer schön, mit Champions wie Ribery in einer Mannschaft zu stehen", erklärte der 32-Jährige gegenüber SKY SPORT ITALIA-

"Vielen Dank mein Bruder. Du kennst mich. Du weißt, wo ich her komme und du weißt, dass ich nicht der Typ bin, der sich vor irgendwas versteckt. Ich mache was ich sage! Es ist nicht möglich, alle zufrieden zu stellen", so der Ex-Münchner.

Ribery weiter: "Ich habe die echten Fans auf meiner Seite und auch die Stadt, die auf mich zählt. Der Rest ist mir egal. Ich habe bei der Viola unterschrieben. Viola für immer."

Auch Gonzalo Higuain beim AC Florenz gehandelt

Die GAZZETTA DELLO SPORT bringt indes Gonzalo Higuain mit der Fiorentina in Verbindung. Der Sporttageszeitung zufolge könnten der argentinische Mittelstürmer und Verteidiger Cristian Romero als Tauschspieler den Weg in die Toskana antreten, wenn Federico Chiesa im Gegenzug zu Juventus Turin wechselt.

Allerdings dürfte der AC Florenz Probleme bei der Finanzierung von Higuains Gehaltswünschen bekommen. Der Südamerikaner ist mit 7,5 Millionen Euro netto derzeit hinter Cristiano Ronaldo (31 Millionen Euro netto) der zweite Topverdiener beim italienischen Rekordmeister.