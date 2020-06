Ex-Barça-Jugendspieler : Hilfe für Saisonarbeiter: Keita Balde mit toller Aktion

Der in Spanien geborene und aufgewachsene Keita Balde (25) spielt seit Jahren im Ausland, zunächst in der Serie A, derzeit in Monaco.

Dennoch verliert Balde auch neun Jahre nach seinem Abschied aus Spanien die Lage in seinem Heimatland nicht aus dem Blick. Genauer gesagt kümmert sich der senegalesische Nationalspieler um Saisonarbeiter.

Im Zuge der Corona-Pandemie standen 200 Saisonarbeiter ohne Essen und Unterkunft da. Sie schliefen in Papp-Kartons.