DFB-Team : Historische Pleite gegen Spanien: Dieser Trainer könnte Jogi Löw beerben

Es ist geschafft, keine Länderspiele mehr in 2020. Für die deutsche Nationalmannschaft nahm es mit der historisch hohen 0:6-Pleite in Spanien ein bitterböses Ende. Auch für Bundestrainer Joachim Löw? Hansi Flick soll nun Favorit auf das Erbe sein.

Bundestrainer Joachim Löw steht auch nach dem Dienstagabend-Debakel nicht zur Disposition. So lassen sich zumindest die Worte von Direktor Oliver Bierhoff interpretieren, die er im Anschluss an die Partie in der ARD fand: "Das Vertrauen ist vollkommen da." Nach außen wird Löws Rücken gestärkt, intern scheint das etwas anders zu sein.

Der SPORT BILD zufolge wurde der Name Hansi Flick innerhalb der DFB-Oberen bereits im Sommer diskutiert. Der Trainer des FC Bayern soll der neuen Favorit auf den womöglich nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr vakanten Bundestrainer-Posten sein. Vor dem Turnier erscheint eine Löw-Trennung wenig realistisch.

Lange Zeit wurde Jürgen Klopp als potenzieller neuer DFB-Trainer gehandelt. Im Inneren des DFB soll dem Trainer des FC Liverpool, der an der Anfield Road noch bis 2024 verankert ist, aber von Flick der Rang abgelaufen worden sein.