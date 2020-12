Champions League : Historisches Aus? Real Madrid muss um Achtelfinale bangen

Real Madrid ist mit Abstand Rekordsieger der Champions League. Nun droht den Königlichen womöglich das erstmalige Aus in der Gruppenphase. Zinedine Zidane und Co. sind könnten auf Schützenhilfe angewiesen sein.

Real Madrid droht das Vorrunden-Aus in der Champions League. Die Königlichen unterlagen am fünften Spieltag auswärts Schachtar Donezk mit 0:2 (Tore: Dentino, Solomon) und sind nun womöglich auf Schützenhilfe angewiesen. Real ist zwar punktgleich mit Schachtar, aber hat den direkten Vergleich verloren und liegt daher hinter den Ukrainern.

Sollte Borussia Mönchengladbach am Dienstag (21 Uhr) gegen Inter Mailand gewinnen, muss Real am letzten Spieltag die Fohlen besiegen und hoffen, dass Inter gegen Schachtar was holt. Ansonten würde das erstmalige Aus in der Gruppenphase drohen.